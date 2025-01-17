بالفيديو.. تفاصيل زيارة بزشكيان لموسكو وبنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

العالم - خاص العالم

على رأس وفد رفيع المستوى وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو.

استهل بزشكيان زيارته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وكان اول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين؛ لمناقشة القضايا الثنائية والتعاون المشترك.

بعدها اتجه الى الكرملين حاملا تحيات قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين مع تأكيد على ضرورة تعميق العلاقات بين البلدين، من خلال توقيع خطة استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشروع محطة طاقة نووية. ليرد بوتين معربا عن سعادته باستضافة بزشكيان لاسهام الاتفاقية في تطوير العلاقات والتنسيق الإقليمي والدولي.

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هذا اللقاء الثنائي عقبه حفل خاص لتوقيع الاتفاقية الشاملة التي تضم ابرز بنودها تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وعدم مساعدة المعتدي اذا تعرض اي من البلدين لعدوان. الى جانب تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط بالاضافة الى الاستثمار المشترك في دول ثالثة على ان تكون مدة الاتفاق عشرين عاما.

وبعد التوقيع القى كل من الرئيسين كلمة فاتت كلمة بزشكيان للتأكيد على ان اتفاق الشراكة الشامل، سيفتح فصلا جديد في العلاقات الثنائية في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية.

اما الرئيس الروسي فتمنى تعزيز العلاقات بين الجانبين اكثر مؤكدا ان الاتفاق الجديد يدفع نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها. ومشيرا الى ان الطاقة تشكل النقطة الأهم في العلاقات بين البلدين.

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الوثيقة الموقعة تهدف لاستبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، الى وثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

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