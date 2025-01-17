قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خانيونس
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حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار في غزة
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حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الاسرى بأغلبية 24 وزيرا ومعارضة 8
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موقع والا: الحكومة صادقت على صفقة التبادل بأغلبية 24 وزيرا ومعارضة 8
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مدفعية الاحتلال تستهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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غارة اسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس جنوبي قطاع غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
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كتيبة جنين: السلطة الفلسطينية وافقت على مطالبنا عبر مبادرة لجنة الإصلاح
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مصادر عبرية: انسحاب لواء "ناحل" من بيت حانون شمالي قطاع غزة
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يديعوت أحرونوت: اجتماع الحكومة لإقرار الصفقة مستمر منذ 5 ساعات