حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - الاحتلال

وأورد البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن". وأضاف "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025".

قد اجتمعت حكومة الاحتلال بكامل هيئتها مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق اليوم الجمعة.

وتعرض الاتفاق لمقاومة شرسة من شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الذين يمكن أن تزعزع اعتراضاتهم استقرار حكومته.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 88 شهيدا و189 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 ألفا و876 شهيدا و110 آلاف و642 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.