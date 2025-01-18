الإعلام العبري: الاتفاق مع حماس سيء للغاية للإسرائيليين

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وقالت الصحيفة إنّه على الرغم من أنّ هذا الاتفاق لا يحظى بتأييد واسع، إلا أنّ "السلطات الإسرائيلية عاجزة عن رفضه أو الاستغناء عنه".

كما لفتت الصحيفة إلى أنّه "جرى ارتكاب أخطاء فادحة في 7 أكتوبر 2023، والآن ندفع ثمن تلك الأخطاء بهذا الاتفاق".

وشدّدت الصحيفة الإسرائيلية، على أنّ الاتفاق "ليس مثالياً بل هو اتفاق سيء للغاية للإسرائيليين، وهو يُمثّل عقاباً جماعياً على الفشل في 7 أكتوبر، وهذا ثمن الكارثة وحجمها".

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من جهته، علّق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، على صفقة تبادل الأسرى، مساء الخميس، مؤكداً أنّها "تعني هزيمة إسرائيل"، بحيث "تتضمن نهاية الحرب، على الرغم من أنّ حماس لم تُهزم".