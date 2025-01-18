قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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رئيس السلطة القضائية:الامام الخميني انتصر وانتصرت الثورة بالاتكاء على الله
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رئيس السلطة القضائية: الامام الخميني واجه النظام الملكي بالاتكاء على الله
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رئيس السلطة القضائية: اميركا والاحتلال تلقوا ضربات موجعة من الفلسطينيين
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رئيس السلطة القضائية:المقاومة الفلسطينية لانظير لها بالعالم ويجب تبيينها
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رئيس السلطة القضائية:الامام الخميني اكد قبل 60 عاما اهمية قضية فلسطين
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رئيس السلطة القضائية: عند مشاهدة جرائم الاحتلال نشاهد صمود المقاومة
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رئيس السلطة القضائية:اليوم لايوجد مكان في العالم لايدين الاحتلال
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رئيس السلطة القضائية:الاحتلال فشل في تحقيق مخططاته ومؤامراته
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رئيس السلطة القضائية: الاحتلال فشل في تحقيق اهدافه وهزم
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رئيس السلطة القضائية:القوى الكبرى عجزت عن فهم صمود المقاومة