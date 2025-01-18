الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه محاسبة 'إسرائيل'

العالم - فلسطين

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يسري مفعوله غدا الأحد.

وقال إنه يتوجب على الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، وضع آليات ملزمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غزة على المستويات القضائية الدولية والوطنية كافة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

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وأضاف أن الفشل التاريخي في غزة يُلزم المجتمع الدولي الآن بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا وتأمين الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، مشيرا الى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تجاه قطاع غزة في 3 مسارات رئيسية هي وقف قتل من بقي على قيد الحياة هناك، وانتشال الضحايا وكشف مصير المختفين قسرًا، وتفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة والإنصاف.

من جانبه دعا المرصد لفتح مكتب تمثيلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في غزة وتيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل إلى القطاع لضمان التوثيق وحماية الأدلة.

كما طالب المرصد، المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب دائم في غزة وإرسال فرق تحقيق لضمان تسريع وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية.

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