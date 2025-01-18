'إسرائيل' ستطلق سراح 737 أسيرا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق

العالم - فلسطين

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة “تُوافق الحكومة (…) على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلا لدى إدارة السجون”.

ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.

وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين لن يجري إطلاق سراحهم قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل. وتشمل القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم خطيرة مثل القتل، بحسب الوزارة.

ولم تشمل القائمة على ما يبدو القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، البالغ من العمر 64 عاما، والذي يُعدّ أبرز أسير يحتجزه الكيان الإسرائيلي وينظر إليه العديد من الفلسطينيين باعتباره المرشح الأبرز لمنصب الرئيس في المستقبل. وكان أحد قادة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة.

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وطالبت حماس الكيان الإسرائيلي بالإفراج عنه في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو الاحتمال الذي استبعده المسؤولون الإسرائيليون.

وأعطت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة السبت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” الذي أعلنت قطر والولايات المتحدة التوصل إليه الأربعاء، ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الهدنة في قطاع غزة المدمر جراء حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

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وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حددت الجمعة أسماء 95 أسيرا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات “لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا” عند إطلاق سراحهم.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيرا محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان.

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