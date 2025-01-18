لا هدوء في غزة في اليوم الأخير من الحرب + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مكة المكرمة ومن منطقة ديرالبلح أوضح الزميل محمد البلبيسي أنه ومنذ الساعات الأولى لهذا اليوم وحتى الآن لم يتغيب دوي الانفجارات والقذائف عن سماء قطاع غزة، والقصف متواصل في مناطق متعددة، منها النصيرات ومخيم البريج ومنطقة محور نتساريم وتل الهوى وحي الزيتون وحي الصبرة.

وبين أن كل هذه المناطق تعرضت إلى قصف إسرائيلي متواصل ونسف لمربعات سكنية، ما يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستعد للمغادرة أو الانسحاب بشكل تكتيكي تدريجي من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا إلى مناطق تم تحديدها قريبة من الحدود الفاصلة ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأضاف: في هذا الصباح أيضاً كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت إحدى خيام النازحين في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة وهي عائلة القدرة، حيث استهدفهم طائرات الاحتلال في ساعات الفجر لهذا اليوم.

وفيما أشار إلى أنه لا هدوء في غزة في اليوم الأخير من الحرب، لفت إلى أنه و: في كل اتفاق أو عندما نقترب أكثر فأكثر إلى أي تطبيق لقرار وقف إطلاق النار يبحث الاحتلال دائما عن أي صيد ثمين لاستهدافه، ويبحث لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وبين أن ما يقارب من 120 شهيدا سقط منذ اللحظات الأولى لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، مع استمرار الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي.

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