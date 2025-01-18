الجيش الايراني: وقف اطلاق النار في غزة عزز ارادة المقاومة

العالم - ايران

وقال البيان: في هذه اللحظة التاريخية الخالدة، حيث تحقق انتصار المقاومة بوقف إطلاق النار في غزة، وتحققت ملحمة عظيمة لشعب بطل، نبارك هذا الانتصار الخالد، ونحيي مقاومة وصمود وشجاعة اهالي غزة الغيارى والمقاومين، ونعرب عن تقديرنا لتحملهم المعاناة والمصاعب والعدوان والجرائم والتشريد.

واضاف بيان الجيش الايراني: اليوم، وبعد مرور 15 شهراً على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقتل الأطفال، أثمرت إرادة وصمود اهالي غزة الشجعان، عن تسجيل انتصار باهر لهذا الشعب الغيور في تاريخ ارض فلسطين العريقة.

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وتابع البيان: لقد أثبت اهالي غزة بصبرهم وصمودهم أن أي قوة لا تستطيع أن تزعزع إصرارهم على استيفاء حقوقهم المشروعة.واضاف البيان : لا شك أن مقاومة غزة تشكل نقطة تحول في تاريخ النضال ضد الصهيونية وتحرير فلسطين، وهي التي ستعطي الأمل للأجيال القادمة في تلك الأرض، وستلهم كل الشعوب الحرة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في البيان: لقد عزز هذا الانتصار العظيم إرادة المقاومة، وجعل النضال من أجل الحرية أكثر جدوى، وزاد من الأمل في تحرير فلسطين كاملاً من نير العدو الصهيوني.واختتم البيان: إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الوقت الذي يثمن فيه نضال مقاتلي جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، يحيي أيضاً ذكرى الشهداء والمضحين وكل الرجال والنساء والأطفال الذين تحملوا معاناة المقاومة بصبر وأمل حتى تحقيق الانتصار، وسيدعم ويدافع عن القضية المقدسة للشعب الفلسطيني حتى تحرير فلسطين كاملاً.