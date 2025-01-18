وزير العلوم الايراني: مستعدون لتزويد العراق بخبراتنا في مختلف المجالات

العالم - ايران

والتقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الایراني حسين سيمائي خلال زيارته إلى العراق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي إلى تصميم برامج تعليمية مشتركة بين البلدين يمكن أن تلبي احتياجات العراق العلمية والبحثية.

فيما شدد سيمائي على أهمية التفاعلات العلمية والأكاديمية كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرات البشرية للبلدين، مضيفاً أن "إيران مستعدة لتزويد العراق بخبراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية البحثية وتبادل الطلاب والأساتذة".

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وأشار وزير العلوم الإيراني إلى دور الجامعات في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأكد على ضرورة عقد دورات تعليمية وبحثية مشتركة.

من جانبه، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي التقدم العلمي الذي حققته إيران في مجالات مثل التقنيات الحديثة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية "نموذجاً لدول المنطقة"، قائلاً: "يهتم العراق باستغلال هذه الخبرات القيمة لتطوير بنيته التحتية العلمية والتكنولوجية"، وفقاً لوكالة ارنا الرسمية.

كما أكد العبودي على ضرورة التبادل على صعيد الطلاب والأساتذة بين جامعات البلدين، وطالب بتصميم برامج تعليمية مشتركة تلبي احتياجات العراق العلمية والبحثية.

كما اعتبر إنشاء وتطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا "إحدى الأولويات الرئيسة" لبلاده، ووصف تجربة إيران في هذا المجال بأنها "قيّمة"، وثمن دور خريجي الجامعات الايرانية العراقيين في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين وذكرهم كسفراء علميين وثقافيين.

وفي نهاية هذا اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع التفاعل العلمي، وعقد لقاءات ودورات مشتركة ووضع خارطة طريق شاملة للتعاون المستقبلي.

تأتي زيارة الوزير الايراني لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين، وكذلك المشاركة في "اسبوع العلوم الثاني بين ايران والعراق" وهو ما يمهد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

ويقام اسبوع العلوم بين ايران والعراق في الفترة 18-20 من شهر كانون الثاني الجاري بجامعة كربلاء، بمشاركة مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالبلدين.