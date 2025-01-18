الشرط الوحيد لتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة..

العالم - مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم في رام الله ان الاعلام العبري اکد خلال اليومين السابقة ان حرکة حماس مازالت قوية في قطاع غزة رغم 15 شهراً من دک غزة، ومازالت تملک امکانية السيطرة علی الارض والسلطة في قطاع غزة.

وقال مراسل قناة العالم، لايمکن للسلطة الفلسطينية ان تعيد سلطتها علی قطاع غزة الا من بوابة واحدة وهي بوابة المصالحة الوطنية وإعادة العلاقات مع حرکة حماس والوصول الی اتفاق فلسطيني – فلسطيني قادر علی إقامة وحدة واحدة وکتلة واحدة تستطيع السيطرة علی قطاع غزة والضفة الغربية، دون ذلک فإن حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مجرد حديث في الهواء.

وفي أول رد فعل رسمي منذ إعلان اتفاق لوقف النار بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس الأربعاء الفائت، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، ان السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية كاملة في قطاع غزة، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.

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