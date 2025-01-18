من هو القاضي الشهيد علي رازيني الذي تم اغتياله اليوم؟

ومن بين الشهداء كان القاضي علي رازيني، فمن هو ؟

علي رازيني، من مواليد عام 1953 في رزن، عالم دين ورئيس الفرع 39 في المحكمة العليا. دخل الحوزة العلمية في قم عام 1963 في سن العاشرة وتلقى تعليمه على يد علماء مثل آية الله قدوسي، وآية الله مشكيني، وآية الله أحمد جنتي، وآية الله يوسف صانعي، وآية الله وحيد خراساني، وآية الله شبيري زنجاني، وآية الله مرتضى حائري يزدي، وآية الله الدكتور الشهيد محمد بهشتي، وآية الله مفتح، وآية الله جوادي آملي، وآية الله مصباح يزدي.

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كما حصل حجة الإسلام رازيني على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران، ودرجة الماجستير في القانون الجنائي والقانون الخاص من جامعة الشهيد بهشتي، ودرجة الدكتوراه في القانون من فرع العلوم والبحوث في الجامعة الاسلامية الحرة .

وكان حجة الإسلام رازيني، قد تولى مناصب المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران، رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة، رئيس الادعاء العام، رئيس محكمة العدالة الإدارية، ممثل محافظة همدان في عضو مجلس خبراء القيادة الرابع ةرئيس المحكمة الخاصة لرجال الدين والمساعد القانوني لرئيس السلطة القضائية.

وكان حجة الإسلام والمسلمين رازيني قد تعرض لمححاولة اغتيال قبل الإرهابيين عام 1988 حيث كان يشغل منصب رئيس الادعاء العام في طهران، ما ادى الى اصابته.