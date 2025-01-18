قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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قوة مؤللة للاحتلال تتوغل من يارون الى الدبش في بنت جبيل جنوب لبنان
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ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 46899 شهيدا و 110725 اصابة
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ابو حمزة:كثافة القصف ستؤدي الى ان تستقبل عائلات الاسرى ابناءها بالتوابيت
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ابو حمزة:على اهالي اسرى العدو مطالبة الجيش بوقف قصف الساعات الاخيرة
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حماس: معركة طوفان الاقصى جسدت تلاحم شعبنا مع مقاومته المظفرة
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استشهاد اثنين من قضاة المحكمة العليا في ايران واصابة آخر بنيران مسلح
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الاحتلال يعلق الرحلات بمطار بن غوريون بتل ابيب بعد اطلاق صاروخ من اليمن
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جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الانذار في عدة مناطق إثر اطلاق صاروخ يمني
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الشيخ قاسم:تحية للعراق الابي بمرجعيته وشعبه وحشده ومساندته لفلسطين
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الشيخ قاسم:تحية لليمن والقائد الحوثي والشعب المقاوم لما قدموه لفلسطين