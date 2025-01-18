مؤتمر 'غزة رمز المقاومة' في طهران

العالم - مراسلون

تكريماً للقادة الشهداء على طريق القدس ودعما لفلسطين وقضيتها وشعبها المظلوم وإحياء ليوم غزة والذكرى السنوية للعدوان الاسرائيلي الذي استمر 22 يوماًعام 2008-2009، أقيم في طهران مؤتمر 'غزة رمز المقاومة' بنسخته الـ13 لتسليط الضوء على دور غزة في المقاومة الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي:"إذا أردنا فهم اثر المقاومة ومعناها يجب أن ننظر الى فلسطين وشعبها. إنّ الكيان الصهيوني، وخلال عقود، وبدعم من امريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية وصمت عدد من الدول الاسلامية؛ ارتكب أبشع الجرائم في فلسطين، لكن الشعب الفلسطيني قاوم أمام جميعها ولم يرضخ للذّل والانكسار".

تضمّن المؤتمر كلمات قدمها عدد من المشاركين وخبراء في الشأن الفلسطيني وبحثوا التحديات والفرص التي تواجه المقاومة، معتبرين القدس محور الوحدة في العالم الاسلامي مؤكدين على استمرارية النضال من أجل تحقيق حقوق الفلسطينيين ومشددين على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز العمل المشترك بين الفصائل للوقوف امام همجية الكيان الاسرائيلي واعتداءاته.

وصرح الأمين العام لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية، مجتبى أبطحي لقناة العالم:"أحد اسباب خسارة الكيان الصهيوني أمام ارادة الشعب الفلسطيني هو وحدة الشعب الفلسطيني وجميع فصائله حيث لم نسمع اي صوت معارض للمقاومة ابدا".

وقال السيد هاشم الحيدري، وهو أحد قادة المقاومة في العراق:"الذي أرغم الکيان الغاصب علی قبول وقف اطلاق النار، هو المقاومة وروح الارادة وصبر شعب غزة واطفالها ونساءها وکذلک صبر المقاومة وقدرتها رغم کل الالام".

هذا وقد اعتبر المشاركون أن حل القضية الفلسطينية رهن بالمقاومة حتى ازالة الكيان الاسرائيلي الذي شهد خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية عدواناً وحشياً على قطاع غزة؛ القطاع الذي استطاع بمقاومة وصمود سكانه العزل الابرياء أن يذيق العدو الاسرائيلي مرارة الذل والحقارة حتى اجبره على قبول وقف اطلاق النار.

لتبقی غزة رمزاً للمقاومة وفلسطين البوصلة ويبقی الهدف عند الجميع تحرير القدس من براثن الاحتلال الصهيوني.

شاهد ايضاً.. صمود شعب غزة يفشل خطط الصهاينة ويجبرهم على التراجع