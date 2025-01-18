رئيس القضاء الإيراني ينعى استشهاد قاضيين بارزين بحادث إرهابي

العالم _ ايران

وقد أصدر رئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين غلامحسين محسني ايجئي، بياناً أعرب فيه عن حزنه العميق لهذا المصاب الجلل، مؤكداً أن الشهيدين كانا من رموز القضاء العادل وخدما الثورة الإسلامية بإخلاص.

وفيما يلي نص البيان الكامل لرئيس السلطة القضائية:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡه فَمِنهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلࣰا

ببالغ الحزن والأسى، نعزي الشعب الإيراني في استشهاد اثنين من رموز القضاء الثوري والمجاهد، حجة الإسلام علي رازيني وحجة الإسلام محمد مقيسه، اللذين قضيا نحبهما في هجوم إرهابي يوم السبت.

لقد كان الشهيدان خلال سنوات خدمتهما الطويلة في السلطة القضائية نموذجاً يُحتذى به في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المظلومين. ولم يتوانيا لحظة عن مقارعة الظلم ومحاسبة الإرهابيين والجواسيس والقتلة والمهددين لأمن الشعب، متحليين بالشجاعة والصلابة في إصدار الأحكام وتنفيذها، الأمر الذي أثار حقد الأعداء والمنافقين.

إن الشهيدين رازيني ومقيسه كانا من المؤمنين الصادقين بالثورة الإسلامية ونهج قادة الثورة، وقد كرّسا حياتهما في خدمة الشعب والدفاع عن أمنه وحقوقه.

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لا شك أن الشهادة هي أسمى خاتمة قدّرها الله سبحانه وتعالى لهذين القاضيين الجليلين. نسأل الله أن يتغمد روحيهما بواسع رحمته، وأن يجمعهما مع أوليائه الصالحين.

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الشهيدين الكريمتين، وزملائهما في السلطة القضائية، وجميع أبناء الشعب الإيراني العزيز، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

غلامحسين محسني ايجئي

رئيس السلطة القضائية