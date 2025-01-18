قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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الإعلام العبري: استنفار لقوات الاحتلال في مكان عملية اطلاق النار بتل أبيب
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الاحتلال يطلق النار على منفذ عملية الطعن في تل أبيب
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حرس الثورة الاسلامية يزيح الستار عن مدينة استراتيجية أخرى تحت الأرض
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مصادر عبرية: 3 إصابات بعملية طعن وإطلاق نار بتل أبيب ويتم فحص الخلفية
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إعلام الاحتلال الإسرائيلي: عملية طعن في تل أبيب
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الإعلام الإسرائيلي:اصابات بعملية إطلاق نارفي تل أبيب يتم التحقق من خلفيتها
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بلدية رفح: المناطق الحدودية لقطاع غزة خطرة ويحظر دخولها او السكن فيها
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شركة روس أتم: سنطلق محادثات مع ايران قريبا لبناء محطة نووية جديدة
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الرئيس بزشكيان يطالب بالكشف عن المخططين للجريمة ومنفذيها بأسرع وقت
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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يعزي باستشهاد قاضيين اثنين بحادث ارهابي