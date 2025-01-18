بين الأهداف المعلنة والخفية: ماذا تسعى إليه 'إسرائيل' في غزة؟

العالم _ مراسلون

وقالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، في حديث خاص لقناة العالم، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يحدد أي أهداف قابلة للتحقيق منذ البداية في عدوانه على قطاع غزة، وأكدت أن هذا الأمر كان متفقًا عليه من قبل الجميع، حيث اعتبرت الأهداف الموضوعة في هذه الحرب غير موضوعية وغير قابلة للتحقيق، وهو ما أكده أيضًا جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد نفسه. فقد كان هناك إجماع على أن الأهداف العسكرية المعلنة غير قابلة للتحقيق.

وأشارت النتشة إلى أن المقاومة الفلسطينيةهي فكرة ولا يمكن القضاء علي الفكرة باستخدام القوة العسكرية والنيران، مؤكدة أن محاولات القضاء على فكرة المقاومة عبر النيران ليست واردة وغير قابلة للتحقيق.

وأوضحت النتشة أن الهدف الحقيقي وراء العمليات العسكرية الإسرائيلية هو فرض واقع جديد في القضية الفلسطينية، وتغيير الحدود الفلسطينية، وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وأكدت أنه حتى الآن، فشلت "إسرائيل" في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، حيث لم تتمكن من تنفيذ مشروعها الإقليمي لإنهاء القضية الفلسطينية ومقايضتها بأمور أخرى تشمل تبادل الأراضي أو السيطرة عليها.

كما أفادت النتشة بأن الاحتلال الإسرائيلي فشل أيضًا في السيطرة على شواطئ قطاع غزة لاستخراج الغاز الموجود هناك، وتحقيق مشروع "قناة بن غوريون" الموازية لقناة السويس. وبالتالي، فإن الأهداف الحقيقية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تتعلق بإعادة السيطرة على القطاع والموارد الطبيعية فيه قد باءت بالفشل.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

شاهد أيضا: كيف أظهرت حماس براعتها في إدارة ملف الأسرى؟