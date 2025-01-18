طهران: المقاومة للتحرر من الاحتلال والفصل العنصري حق إنساني وقانوني

العالم - ايران

وقال بقائي في منشور على منصة إكس، في يوم غزة، رمز المقاومة، نكرّم ذكرى الأطفال الأبرياء والنساء والرجال الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا المخطط الإجرامي لـ«الإبادة الاستعمارية» من قبل كيان الاحتلال خلال الأشهر الـ16 الماضية. كما نحيي مقاومة شعب غزة الأسطورية في مواجهة الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري الصهيوني.

إقرأ ايضا .. غزة .. وانتصرت المقاومة

وأضاف، إن المقاومة والنضال من أجل تحقيق حق تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال الاستعماري والفصل العنصري هو حق إنساني وقانوني وفقًا للقانون الدولي.

وتابع،كما أن مواجهة إفلات كيان الاحتلال من العقاب، وهو كيان يرتكب بشكل مستمر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، تُعد مسؤولية وواجبا وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.