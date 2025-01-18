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ترامب يحذر تل ابيب من إشعال جبهة لبنان مجددا!

ترامب يحذر تل ابيب من إشعال جبهة لبنان مجددا!
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقلت تحذيرا إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي، من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

العالم - الاميركيتان

ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ بلغ إجمالي خروقاتها حتى السبت 156 خرقا.

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ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب كيان الاحتلال تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

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وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 شهيدا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

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