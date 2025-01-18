اللواء سلامي: بحرية الحرس الثوري قادرة على إنشاء طبقات دفاعية وهجومية متعددة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال تفقد اللواء سلامي لاحدى المدن المخصصة لتخزين القطع البحرية للحرس الثوري تحت سطح الارض بعمق 500 متر والتي ازيح الستار عنها اليوم السبت.

وكان برفقة اللواء سلامي، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري، وقد صرح اللواء سلامي ان المنشاة التي تفقدها اليوم هي احدى المنشآت العديدة لتخزين القطع البحرية الهجومية والقطع القاذفة للصواريخ والقطع الزارعة للالغام.

ونوه اللواء سلامي ان هذه المنشأة هي جزء يسير من قوة القوات البحرية للحرس الثوري قائلا ان القوة القتالية لهذه القطع البحرية تضاف الى القطع البحرية القتالية المنتشرة حاليا في المياه الايرانية وفي الجزر والسواحل الايرانية ومضيق هرمز وهي متأهبة لتنفيذ اية مهام توكل اليها.

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وشدد القائد العام للحرس الثوري ان السنوات الاخيرة شهدت نموا كبيرا والعدة والعتاد الهجومية لدى القوات البحرية للحرس الثوري.

زيادة سرعة ومدى وقوة صواريخ الزوارق

واشار اللواء سلامي ان سرعة القطع الحربية بالاضافة الى زيادة مداها وقدرتها على الابحار في البحار المتلاطمة والقدرة على الابحار في المحيطات للدفاع عن المصالح الحيوية للبلاد هي نتيجة الجهود الدؤوبة للمهندسين ومشغلي هذه المعدات في وزارة الدفاع وفي منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لبحرية الحرس الثوري ومصانع بناء القطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس.

وشدد اللواء سلامي ان القوات البحرية للحرس الثوري اصبحت قادرة على خوض الحرب القريبة بالاضافة الى الحرب من بعيد والحرب عبر حلقات الدفاع المتعددة باسلوب هجومي واستراتيجي.

عدد المعدات والمنظومات يزداد في كل يوم

واكد اللواء سلامي ان عدد المنظومات والمعدات المتطورة للقوات البحرية يزداد في كل يوم ونحن نطمئن شعبنا بان شباب هذا الوطن قادرين على خوض المعارك في البحار ضد الاعداء الكبار والصغار مهما كانت قوتهم.

وذكر اللواء سلامي: كما قلت اثناء تفقدي لقاعدة الصواريخ للقوات الجوفضائية ان انفاق تخزين القطع البحرية والصواريخ لدينا هي عديدة وواسعة لكننا ما زلنا نعاني من ضيق وقلة الامكنة لتخزين هذه القدرات في داخل المنشآت.

وشدد اللواء سلامي ان الحرس الثوري على اهبة الاستعداد لتسطير الملاحم الكبيرة والتاريخية للدفاع عن عظمة هذا الشعب.