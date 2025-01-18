انتهاء الحملة على جنين بعد اتفاق بين المقاومين وأجهزة أمن السلطة

العالم _ مراسلون

وقال أحد المبادرين القائمين على مبادرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مقاومي مخيم جنين والسلطة الفلسطينية: "نحن كلنا مع الطرفين، نحن كشعب فلسطيني ووجهاء من فلسطين وشخصيات ذات اعتبار يهمنا أن تمشي الامور على خير وأن لا يكون هناك سفك دماء بين أهلنا وإخواننا وشبابنا إن كانوا من الأجهزة الأمنية أو من شباب المخيم."

إنه مخيم جنين، ينهض في كل مرةٍ من بين وجع أهله ليقول إن ما كان مضى وما سيكون سيمضي أيضاً.

اتفاقٌ أفضى بين مقاومي مخيم جنين مع السلطة الفلسطينية بانهاء الأحداث التي مرت على المخيم.

وقال ابو الطلال، الناطق باسم مقاومي مخيم جنين، لقناة العالم: "نحن شعب عنيد عصي على الكسر، شعب يمتلك إرادة وفكر وبندقية، ومن يمتلك الفكر والإرادة والبندقية لا توجد قوة على الأرض قادرة على إخماده سوى الله وحده."

رُفع الآذان في المخيم بعد كل هذا الوقت الضائع، وعاد المنهكون من الحياة لتفقد ما جرى خلال الوقت الطويل الذي مضى.

وعلى مشارف انتهاء الحرب في غرة، انتهت الحملة على مخيم جنين، فيما ينتظر الفلسطينيون الإفراج عن الأسرى، إنه النصر التدريجي، يتعثر أحياناً ولكنه يصل إلى مصيره.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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