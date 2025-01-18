قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت صنعاء
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الخارجية القطرية: لايمكننا تحمل فشل الصفقة ونريد رؤية مستقبل واضح بغزة
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الخارجية القطرية: متفائلون بشأن جدية ادارة ترامب في دعم الاتفاق بغزة
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الخارجية القطرية:العمليات المشتركة بالقاهرة ستراقب ايضا عملية تبادل الاسرى
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الخارجية القطرية: العمليات المشتركة بالقاهرة ستراقب ادخال المساعدات لغزة
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الخارجية القطرية:عملية تبادل الاسرى ليست بسيطة ونترقب دعم مجلس الامن
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قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يعزي باستشهاد اثنين من القضاة البارزين
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إذاعة جيش الاحتلال عن الشرطة: احباط عملية طعن بمعبر قلنديا شمال القدس
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النخالة: فرضنا على العدو ما حددناه في اليوم الأول للعدوان
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نتنياهو: "إسرائيل" لن تتحمل أي خرق للاتفاق والمسؤولية كاملة على حماس