قائد الثورة يعزي باستشهاد قاضيين بارزين في هجوم إرهابي

العالم _ ايران

وجاء في نص الرسالة التي وجهها آية الله خامنئي:

ابارك اسرة العالم المجاهد سماحة حجت الإسلام والمسلمين السيد علي رازيني وزميله القاضي الشجاع سماحة السيد محمد مقيسه، رحمهما الله في استشهادهما وأعزيهم في فقدانهما.

لقد تعرض الشهيد رازيني في الماضي لمحاولات اغتيال من قبل الأعداء، وعانى لسنوات من آثار جروحه جراء تلك المحاولات.

كما أن شقيقيه العزيزين استشهدا في وقت سابق.

رحمة الله ورضوانه على أرواحهم الطاهرة، وعلى أسرهم الصبورة والمضحية.

السيد علي خامنئي

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