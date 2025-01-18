السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة يعزي باستشهاد قاضيين بارزين في هجوم إرهابي

قائد الثورة يعزي باستشهاد قاضيين بارزين في هجوم إرهابي
السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدر قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، بياناً عزّى فيه باستشهاد اثنين من القضاة البارزين في السلطة القضائية، حجج الإسلام علي رازيني ومحمد مقيسه، إثر تعرضهما لهجوم إرهابي في العاصمة طهران.

العالم _ ايران

وجاء في نص الرسالة التي وجهها آية الله خامنئي:

ابارك اسرة العالم المجاهد سماحة حجت الإسلام والمسلمين السيد علي رازيني وزميله القاضي الشجاع سماحة السيد محمد مقيسه، رحمهما الله في استشهادهما وأعزيهم في فقدانهما.

لقد تعرض الشهيد رازيني في الماضي لمحاولات اغتيال من قبل الأعداء، وعانى لسنوات من آثار جروحه جراء تلك المحاولات.

كما أن شقيقيه العزيزين استشهدا في وقت سابق.

رحمة الله ورضوانه على أرواحهم الطاهرة، وعلى أسرهم الصبورة والمضحية.

السيد علي خامنئي

اقرأ ايضا.. بزشكيان يعزي باستشهاد اثنين من قضاة المحكمة العليا بطهران

روابط ذات صلة

نائب الرئيس الإيراني يعزي بضحايا الحرائق في كاليفورنيا

اغتيال اثنين من قضاة المحكمة العليا في طهران