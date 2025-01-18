بعد اتفاق غزة .. ما التحديات التي ستواجهها المقاومة الفلسطينية بالمرحلة المقبلة؟

العالم - جوّا الصندوق

ما هو الفارق بين وقف إطلاق النار اليوم والتجارب السابقة في قطاع غزة؟

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"جوا الصندوق" وبسؤال الصحفي الفلسطيني قاسم قاسم حول الفارق بين عملية وقف اطلاق النار هذه المرة بعد حرب طوفان الاقصى، بعد الحرب الأطول بتاريخ"إسرائيل"، وبين التجارب السابقة في قطاع غزة والتي شنها الإحتلال على قطاع غزة، أشار إلى أن الفارق قد ظهر في بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر حيث يمكن القول بأنها ثاني حرب تبادر فيها المقاومة في قطاع غزة، حيث تقوم بالعمل الحربي، حيث أول مرة قد بدأت فيها المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس في ايار /مايو من عام 2021، ثم بعملية طوفان الاقصى في 7 اكتوبر من عام 2023 .

سياسة تنقيط الصواريخ

ولفت قاسم إلى أن عدد الحروب بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة كانت تبدأ بعدوان إسرائيلي على قطاع غزة بعد سياسة تنقيط الصواريخ من قبل المقاومة، حيث كانت المقاومة لديها هذا التكتيك الذي يتمثل في انه عندما يشتد الحصار، وعندما يكثر صوت الأهالي والضغط الاقتصادي على الأهالي في قطاع غزة كانت المقاومه تقوم بشكل يومي على تنقيط الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأشار قاسم إلى أن عدد حروب المقاومة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي كانت عبارة عن "حروب مطلبية" التي تتمثل في توسعه مساحه الصاد البحري أو السماح بافتتاح معبر لفترة في أيام أكثر أو السماح بمرور التجار الى الضفة الغربية.

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التحديات التي ستواجهها المقاومة الفلسطينية بالمرحلة المقبلة بعد اتفاق غزة



لفت قاسم إلى أنه من الطبيعي في الفتره الاولى لا بد من إعادة الاعمار حيث أن 80% من المباني بقطاع غزة، مدمرة عدا تلك الآيلة للسقوط والمتضررة حيث سيعيش جزء كبير من سكان قطاع غزة بخيم وبكرفانات موجودة ، ونتخيل انه حجم الدمار.





ونوّه قاسم أن هذا الموضوع وضع ببند اتفاقيه وقف اطلاق النار،منوها أن التحدي الأساسي الموجود على الصعيد المعيشي هي اعاده بناء البنى التحتية من أجل مليونين انسان قتل منهم ما يوازي في 10% من سكان قطاع غزة وبنيه تحتية يجب اعادة بنائها بعد أن استشهد 50,000 فلسطيني وتحت الردم 10% شهداء وجرحى في 10% من الشعب الفلسطيني ذهب.

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