نتنياهو يضع شرطا لتفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق قالت حركة حماس الاتفاق ينص في مرحلته الأولى الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا، على أن يفرج الاحتلال عن 737 معتقلا فلسطينيا، وفق ما أعلنه الكيان؛ الذي نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى.

كما تضمن الاتفاق بندا يؤكد على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

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حماس أكدت أن طوفان الأقصى قرب زوال الاحتلال، وأن المقاومة أرغمت حكومة نتنياهو على وقف العدوان، بعد إفشال الاحتلال من تحقيق أهدافه العدوانية.

وأوضحت حركة حماس أن آلية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال. فيما ذكرت مصادر أن حماس اشترطت هدوءا قبل ثمانية وأربعين ساعة من بدء الاتفاق، بما يسمح لتتمكن من تسليم الأسرى لديها في يومه الأول وفق الاتفاق.

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إذاعة جيش الاحتلال وفي سبيل عدم حصول سبعة أكتوبر اخرى، أوضحت أن الجيش وضع خطة دفاع جديدة في منطقة غلاف غزة تشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول الحدود، وتتضمن الانسحاب التدريجي، خلال تنفيذ الاتفاق.

وسائل اعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الجيش سيعدل انتشاره وينسحب تدريجيا من النقاط والطرق في قطاع غزة وفقا للاتفاق.