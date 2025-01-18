عراقچي يؤكد على موقف إيران الثابت في دعم القضية الفلسطينية

العالم - ايران

وأكد عراقجي في اتصال هاتفي على الموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالانتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، والتي أدت في النهاية إلى إجبار الاحتلال على القبول باتفاق الهدنة.

إقرأ ايضا .. النخالة يثني على دور إيران وحزب الله واليمن والعراق في دعم المقاومة

كما عبر عراقجي عن تقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إيران ستستمر في دعم حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

من جانبه، قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، تقريراً عن آخر تطورات الوضع في غزة، مشيداً بمواقف إيران الشجاعة والداعمة لفلسطين.

وأضاف أن مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر بكل جدية لتحقيق حقوقه القانونية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

