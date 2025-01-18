حياة الأسرى الإسرائيليين في خطر وخيار الساعات الأخيرة بيد جيش الاحتلال!

العالم _ فلسطين

ساعات قليلة تفصل اهالي قطاع غزة من الخروج من ابشع كابوس خيم عليهم لمدة 470 يوما وحرب ابادة فتاكة واجهوها لوحدهم امام مرأى ومسمع العالم الذي اتخذ موقف المتفرج من استفراد آلة القتل الاسرائيلية بحق النساء و الاطفال في غزة.

في الساعات الاخيرة من حرب الابادة لم يتواني الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين لحصد أكبر قدر ممكن من الأرواح.

3 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 23 شهيدا و83 جريحا بحسب وزارة الصحة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي الى نحو 46900 شهيد وأكثر من 110700 جريح.

في هذا السياق قالت وسائل إعلام فلسطينية إن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة بخانيونس جنوبي قطاع غزة. في حين استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة مناطق شرقي قطاع غزة. كما استهدف قصف اسرائيلي منزلاً في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وحذر أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من أنّ استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في الساعات الأخيرة، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قد يؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين.

وقال أبو حمزة، في بيان، إنّ على أهالي أسرى الاحتلال أن يطالبوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل أبنائهم "أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم"، مضيفاً أنّ "كثافة القصف تذهب بنا نحو مسارين أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى أبناءها في توابيت أو في البيوت، وخيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده".

ويعيش أهالي قطاع غزة في الساعات الأخيرة قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مزيجا من مشاعر الفرح من قرب حصول الانفراجة التي تُنهي الإبادة والقلق الشديد من الساعات الأخيرة. كما تنتظر آلاف العوائل أخبار مصير أبنائها من المفقودين الذين تتضارب المعلومات حول كونهم شهداء، أو اعتقلهم جيش الاحتلال خلال عملياته العسكرية في مناطق مختلفة.

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