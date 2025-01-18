قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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قوات الاحتلال تشن غارة على مدينة غزة
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اصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات ببلدة الطور في القدس المحتلة
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انصار رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يهاجمون مبنى المحكمة التي ادانته بالخيانة
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اذاعة جيش الاحتلال: الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال تنسحب من قطاع غزة
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رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو: المرحلة الأولى من الاتفاق هي هدنة مؤقتة
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جيش العدو يرفع حالةتأهب الدفاعات الجوية خشيةاطلاق صواريخ على غلاف غزة
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة ببلدة كفر اللبد بطولكرم
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البخيتي: اتفاق غزة يعني نهاية الحرب لا الصراع والتزامنا مشروط بالتزام الاحتلال
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البخيتي:الاحتلال استغل ساعات ما قبل سريان الاتفاق لارتكاب مزيد من الجرائم
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محمد البخيتي: عملياتنا ستستمر ضد اي خرق اسرائيلي بالتنسيق مع المقاومة