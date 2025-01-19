قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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إعلام الاحتلال: وفد امني اسرائيلي يصل القاهرة لمتابعة الاتفاق والاشراف عليه
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم حي التعاون العلوي بمدينة نابلس في الضفة الغربية
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قصف مدفعي اسرائيلي على منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال مدينة غزة
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان في أريحا بالضفة الغربية
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قصف مدفعي اسرائيلي عنيف على مواصي رفح جنوبي قطاع غزة
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القوات اليمنية تحذر القوات المعادية بالبحر الاحمر من مغبةاي عدوان على اليمن
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القوات اليمنية تجبر حاملةالطائرات الاميركية ترومان على مغادرةمسرح العمليات
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القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية بمسيّرات وصواريخ مجنحة
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العميد سريع: سنواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد القوات المعادية