قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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المحكمة العليا الصهيونية ترفض التماسا ضد صفقة التبادل
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الدفاع المدني بغزة:90%من منازل شمال غزة دمرت والعودة اليها تشكل خطرا
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الصليب الاحمر:نستعد لنقل الاسرى المفرج عنهم وزيادة المساعدات
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طائرات الاحتلال تستهف مستودع ثلاجات كهربائية في دير البلح وسط القطاع
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الاحتلال يعتقل والد منفذ عمليةقدوميم باقتحام قرية باقة الحطب شرق قلقيلية
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زلزال بقوة 4.5 درحة يضرب محيط منطقة دوكنبدان في جنوب ايران
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مصادر يمنية:العدوان الاميركي يشن 4 غارات على منطقة الأزرقين شمال صنعاء
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قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة اليامون في قضاء جنين بالضفة الغربية
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سرايا القدس-كتيبة نابلس: يتصدى مقاتلونا لقوات العدو وآلياته بالبلدة القديمة