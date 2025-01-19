تنفيذ الاتفاق يبدأ اليوم والنخالة يقول سنخرج من المعركة وسلاحنا بأيدينا

العالم - فلسطين

في السياق أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، مساء السبت، أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد ساعات ليكون دمنا شاهدا على زيف العالم.

وقال القائد النخالة في كلمة مصورة عشية وقف إطلاق النار في غزة:" واجه شعبنا بشجاعة نادرة الظلم والإجرام وخرج مرفوع الرأس عزيزا بمقاومته وأبناء مقاومتنا لم يستسلموا بل قاتلوا بشجاعة وبسالة قل نظيرهما، ولقد كان الباطل كله في مواجهة الحق كله".

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وأضاف:" نؤسس بتضحيتنا وصمودنا لمستقبل أكثر إشراقا وأملا بالحرية لأجيال قادمة وسنكون في يوم قادم أكثر قوة وتمسكا بحقنا في الحياة وبوطننا المبارك"، مشيرا إلى أن المقاومة فرضت على العدو ما حددته من اليوم الأول من العدوان رغم الخسائر.

من جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن صمود غزة وتضحياتها دفاعا عن فلسطين، أوقف حرب الإبادة والتطهير العربي التي استمرت أكثر من 15 شهرًا.

بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.