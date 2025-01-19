قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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جيش الاحتلال يخرق بنود الاتفاق بقصف مناطق في قطاع غزة
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اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ
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قطاع غزة يهزم العدوان الصهيوني
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قطاع غزة يهزم حرب العدوان الصهيوني
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بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة
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شاحنات المساعدات الانسانية تبدأ بالدخول الى قطاع غزة
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بعد قليل .. اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
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بعد قليل .. اتفاقة وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ
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اقتراب سريان اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
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قصف مدفعي واطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمالي النصيرات