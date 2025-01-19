قناة العالم توثق عودة الألاف من النازحين الی رفح

العالم - مراسلون

وأکد مراسل قناة العالم في رفح، محمد أبوعبيد ان الالاف من النازحين الفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال الاسرائيلي بقصف منازلهم ومناطقهم، بدأوا العودة الی منازلهم ومناطقهم في مدينة رفح.

ووثق مراسل العالم عودة العديد من النازحين، بأبسط وسائل النقل وانواعها نحو مدينة رفح.

وأوضح مراسل العالم ان النازحين، عادوا الی رفح، بعد 8 أشهر من النزوح منها ليتفقدوا ما بقي من بيوتهم وذکرياتهم واراضيهم وجثامين ابنائهم التي لم تدفن الکثير منها.

هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الیوم الأحد وسط آمال بتوقف القصف الصهیوني والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

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