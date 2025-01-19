غزة.. الاحتلال يتفاجأ بعودة النازحين ويقتلهم !!

العالم - خاص بالعالم

وقالت اسراء البحيصي ان السير الهادر من النازحين العائدين الی مدنهم بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فاجأ جيش الاحتلال الاسرائيلي، فقواته لم تكن مستعدة لعودة هذا الكم الهائل من الفلسطينيين وكانوا يظنون ان الفلسطينيين سوف يعودوا بعد 7 أيام من سريان الاتفاق، لكن النازحين الفلسطينيين لم ينتظرون وعادوا الی مدنهم سيراً علی الاقدام.

وأوضحت اسراء ان قوات الاحتلال، تفاجأت وبدأت باطلاق النار نحو العائدين ما تسبب باستشهاد 3 شهداء في مدينة رفح بحي الشعب وهناك شهداء في حي الزيتون عند مفترق دولا وهناك شهداء في شمال قطاع غزة كما هناك عشرات الاصابات.

وبينت البحيصي ان الاحتلال الاسرائيلي يتذرع بأن حركة حماس، لم تقدم أسماء الاسيرات التي سيتم الافراج عليهن حتی الان، لكن حماس نشرت بياناً يوضح ان التأخير في اعلان الاسماء لأسباب فنية وليس دون ذلك.

وقالت البحيصي ان قطاع غزة لم يشهد ثانية واحدة من دون قصف وقد كثف الاحتلال قصفه لمناطق غزة في الايام والساعات الاخيرة قبل سريان الاتفاق، فكيف يمكن لقادة حماس التواصل مع آسري الاسری الاسرائيليين؟

هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح الیوم الأحد وسط آمال بتوقف القصف الصهیوني والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

شاهد ماذا فعل مراسل العالم لحظة بدء وقف اطلاق النار في غزة