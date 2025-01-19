قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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مكتب نتنياهو: اتفاق وقف اطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الساعة 11:15
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مكتب نتنياهو: اتفاق وقف اطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:15
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قائد حرس الثورة: يتبلور اليوم في غزة وفلسطين نصر تاريخي
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ارتفاع حصيلة العدوان منذ بدء وقف اطلاق النار في قطاع غزة الى 13 شهيدا
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الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي تلقى أمرا بوقف اطلاق النار في قطاع غزة
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7 شهداء وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة
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طيران الاحتلال يشن غارة على شمال قطاع غزة
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11 شهيا وعشرات الجرحى جنوبي قطاع غزة بعد بدء وقف اطلاق النار
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حماس: سلمنا الوسطاء اسماء الاسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الافراج عنهن
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شهداء ومصابون باستهداف مركبة غربي خان يونس جنوب قطاع غزة