أخر جرائم الاحتلال قبل سريان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين

وشنت طائرات الاحتلال غارة على وسط غزة ونسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وقصفت زوارقه الحربية المناطق الغربية لمخيم النصيرات.

وفجر اليوم تعرضت مدينة غزة لغارة اسرائيلية واستهدفت مسيرات الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي المدينة الذي تعرض أيضاً لاطلاق الدبابات الاسرائيلية رشاشاتها الثقيلة.

کما شوهد إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة قصفت منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت قوات الاحتلال بلدتي عبسان والقرارة في مدينة خان يونس وقصفت طائرة مروحية مجموعة من المواطنين شمال غربي مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن أربعة جرحى في قصف الاحتلال خيام نازحين غرب مواصي رفح.

واستهدف قصف مدفعي شرقي بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع ورغم تعرض المناطق الشرقية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة لقصف مدفعي بدأ بعض النازحين العودة إلى مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال.

فيما أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا يطالب المواطنين بالتريث في العودة إلى شمال القطاع، محذراً من الاقتراب من الأماكن المهدمة ومخلفات الحرب.