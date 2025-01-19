من نازحين الی مشردين.. هذه قصص مراسلي قناة العالم

العالم - خاص بالعالم

بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهرا على عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الاول أكتوبر 2023 انخطرت قناة العالم بدور كبير في نقل أحداث هذا العدوان وتداعياته المحلية والاقليمية والدولية.

خلال هذه الفترة وفي سياق رسالتها منذ بدء تأسيسها التي تتمحور حول إيلاء الاهمية للقضية الفلسطينية، عملت قناة العالم على تعبئة كافة طاقاتها وامكانياتها وكوادرها لتغطية مجريات العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة ضد السكان العزل ورصد المجازر والانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال ضد المستشفيات ودور العبادة وتدمير البنى التحية في القطاع، وحركة النزوح المستمرة ومعاناة سكان غزة.

قناة العالم واكبت ايضاً تأثير هذا العدوان على الداخل الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق بالخسائر المباشرة في أفراد جيش الاحتلال ومعداته نتيجة ضربات المقاومة، أو بأداء الاقتصاد المتهاوي، ومظاهرات عائلات الأسرى الموجودين في قطاع غزة.

شبكة مراسلي قناة العالم عملت على تغطية الأحداث على مدى 24 ساعة، وعايشت الاحداث اولا بأول وقدمت الغالي والنفيس حيث استهدف مكتبها في غزة ودمر وجرح عدد من مراسليها خلال تواجدهم في أرض الميدان.

وإلى جانب تغطيتها المتواصلة، واكبت قناة العالم حملات التنديد الدولية لجرائم الاحتلال وانتهاكاته وكان مراسلوها حاضرين في هذه المسيرات والاحداث في مختلف بقاع المعمورة.

واليوم تشارك قناة العالم أهالي غزة وكل الفلسطينيين فرحتهم بوقف اطلاق النار وعودة أبناءهم بعد أشهر من الصبر وتحمل الصعاب من قبل شعب سجل بصموده اسطورة لن ينساها التاريخ على مر السنين في مسيرة نيل الحرية وحقوقه المشروعة ومقاومة الاحتلال.

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