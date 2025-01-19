طهران.. مؤتمر الأنظمة الحديثة في خلق فرص العمل

العالم - مراسلون

العاصمة الإيرانية طهران شهدت انعقاد المؤتمر العلمي العاشر للأنظمة الحديثة في خلق فرص العمل وريادة الأعمال، ما يعكس التزام البلاد بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

ريادة الأعمال في إيران لم تعد مقتصرة على الداخل، بل أصبحت تصدر منتجاتها إلى دول المنطقة والعالم، ما يعكس نجاحها في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال شاهين أحمديان وهو المدير العام لشركة "أهورا بردازان إيرانيان نوين": "نشاطنا يشمل مجموعة من الأنظمة الأمنية والأنظمة الجيوفيزيائية، وصولا إلى أنظمة تحليل المعادن بتقنيات ثلاثية الأبعاد باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولدينا صادرات إلى تركيا والدول المجاورة وألمانيا".

الإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال الإيرانية تجاوز حدود البلاد، حيث حصل أحد المخترعين الإيرانيين على ميدالية أفضل اختراع في العالم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية العام الماضي، بالإضافة إلى العضوية الفخرية في الجمعية الأمريكية للتغذية، بفضل اختراعه لمكمل غذائي يحسن أداء أجهزة الجسم من خلال تنظيم عملية الأيض وحل العديد من المشاكل الصحية.

وقال عارف خلخالي وهو مخترع وباحث إيراني: "في عام 2024، تمكنت من الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للمنتج، وحصلت على عشر 10 ميداليات ذهبية عالمية."

رواد الأعمال في إيران يهدفون إلى خلق فرص عمل من خلال استخدام التقنيات الحديثة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال رضا كلبداغي وهو المدير التنفيذي لشركة البناء "جل نرجس":"جميع الناس في الأمم والدول مكلّفون وملزمون بالاستفادة من كل جهدهم وسعيهم في مجال التعليم والأعمال وإنتاج المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، وهذا ما نعمل عليه".

اما سيد عليرضا محمودي، وهو مدير عام لشرکات انتاجية فقال لقناة العالم: هدفنا الرئيسي هو تمكين الأفراد في جميع أنحاء البلاد من بدء أعمالهم الخاصة وتحقيق الدخل، بغض النظر عن ميزانياتهم".

وقال أميد ديزجي وهو مؤسس شركة "شهر خودروي أميد" التجارية:"تعمل شركتنا في مجال شراء وبيع السيارات بدون وسطاء، مع ضمان أمان كامل عبر سبع وعشرين 27 مرحلة، يتم تنفيذها من قبل خبرائنا لضمان تجربة صفقة خالية من العيوب والضغوط والمشاكل".

من خلال الاستثمار في مجال ريادة الأعمال، تسعى إيران إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة في البلاد والمنطقة، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.

ويعد هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في ايران حيث يدعم الجهود الرامية الی تحقيق التنمية المستدامة في البلاد والمنطقة.

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