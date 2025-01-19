تعرف على التوقيت وتفاصيل تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم!

العالم - مراسلون

أفاد مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي، أنه بدأت عملية سريان وقف إطلاق النار في غزة بشكل رسمي، فبدأ الجيش الإسرائيلي يتحضر للمرحلة التالية التي هي تسلم الأسيرات في الساعة الرابعة أو السادسة بالتوقيت المحلي.

وأوضح مراسل العالم أن الصليب الأحمر الدولي ستتسلمهن لينقلن الى أحد المشافي للتأكد من هويتهن ووضعهن الصحي.

وأفاد مراسلنا أنه في تلك اللحظة ستنطلق الحافلات التي تضم الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر القريب من مدينة رام الله، الى وسط المدينة.

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وأضاف المراسل أنه تم إبلاغ الصحفيين بعدم سماحهم أمام سجن عوفر وإنما يمكنهم انتظار الأسرى في محيط مقر رئاسة السلطة الفلسطينية وبعد ذلك سيتم نقلهم الى منازلهم.

ولفت مراسل العالم أن الجيش الإسرائيلي قرر منع الاحتفالات في المناطق الخاضعة للاحتلال ما يعني أننا سنشهد خلال الساعات المقبلة مواجهة جديدة بين الفلسطينيين لاسيما الأسرى الذين يسكنون مناطق خاصة.

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