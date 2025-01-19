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لحظة تسليم الأسيرات"الإسرائيليات" للصليب الأحمر بغزة

الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

سلمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"في مدينة غزة، اليوم الأحد، ثلاث أسيرات"إسرائيليات" إلى الصليب الأحمر الدولي تمهيدا لنقلهن إلى الكيان المحتل، في إطار المرحلة الاولى من صفقة تبادل الأسرى التي تمتد لـ42 يومًا.

العالم فلسطين

وقامت كتائب القسام بتسليم الأسيرات الثلاث إلى الصليب الأحمر، مشيرًا إلى ان الصليب الدولي سيقوم بنقلهم إلى جيش الاحتلال ومنه إلى الداخل المحتل.

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المتحدثان باسم جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك، قالا من جهتهما: إن "منظمة الصليب الأحمر تسلمت الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".

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ومن المقرر، أن يفرج جيش الاحتلال على 90 أسيرًا فلسطينيًا بموجب الاتفاق التي تم التوصل إليه في إطار صفقة تبادل الاسرى بالمرحلة الاولى التي تمتد لفترة 42 يومًا، حيث من المقرر أن تفرج المقاومة خلالها عن 33 أسيرًا "إسرائيليًا".

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