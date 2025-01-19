العالم – فلسطين

وقامت كتائب القسام بتسليم الأسيرات الثلاث إلى الصليب الأحمر، مشيرًا إلى ان الصليب الدولي سيقوم بنقلهم إلى جيش الاحتلال ومنه إلى الداخل المحتل.



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المتحدثان باسم جيش الاحتلال والشاباك في بيان مشترك، قالا من جهتهما: إن "منظمة الصليب الأحمر تسلمت الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".

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ومن المقرر، أن يفرج جيش الاحتلال على 90 أسيرًا فلسطينيًا بموجب الاتفاق التي تم التوصل إليه في إطار صفقة تبادل الاسرى بالمرحلة الاولى التي تمتد لفترة 42 يومًا، حيث من المقرر أن تفرج المقاومة خلالها عن 33 أسيرًا "إسرائيليًا".