شاهد كيف استقبل أهالي خانيونس أبطال القسام قبل أن يستهدفهم الإحتلال!

العالم – فلسطين



وأظهر الفيديو مشاهد الفلسطينيين من فئات عمرية مختلفة و طغت مظاهر الفرحة الغامرة عليهم وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني.

كما أظهرت صور مجموعة من مقاتلي حركة حماس بسياراتهم عبر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة وسط هتافات وهدير الجماهير، على الرغم من تأخير دام ما يقرب من ثلاث ساعات في بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي برعاية مصرية قطرية أميركية.

وردد من تجمعوا ابتهاجا بالمقاتلين تحياتهم لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.



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ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد تأخير لما يقرب من ثلاث ساعات، مما أوقف الحرب ليتجدد الأمل لنحو 2.3 مليون شخص في غزة نزح أغلبهم عدة مرات.

وبعد 471 يومًا من الحرب، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر عن استشهاد 46913 فلسطينيًا، بالإضافة إلى 110750 مصابًا، في حصيلة غير نهائية.