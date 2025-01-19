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مشاهد لتوجه كتائب القسام لموقع عملية تسليم الأسرى

مشاهد لتوجه كتائب القسام لموقع عملية تسليم الأسرى
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد توثّق توجه "كتائب القسام" إلى منطقة تسليم الأسيرات الإسرائيليات التي من المتوقع أن تجري في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

العالم فلسطين

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وكانت قد أكّدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنَّ "إسرائيل" ستفرج اليوم عن 78 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية و12 من القدس"، مضيفةً "أن مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ بنقل الأسرى الفلسطينيين من معتقلاتهم إلى سجن عوفر تمهيدا لإطلاق سراحهم".

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وتابعت "هآرتس"، "مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على أسماء 90 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم". فيما ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال بدأ بنقل أسيرات فلسطينيات إلى سجن عوفر غرب رام الله للافراج عنهن.

وفي وقتٍ سابق، أشارت حركة حماس إلى أنها "تنتظر قائمة تضم 90 سجينا ستطلق "إسرائيل" سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".

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