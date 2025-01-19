الإحتلال بدأ بنقل الأسرى تمهيدا لإطلاق سراحهم

العالم - فلسطين

وتابعت "هآرتس"، "مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على أسماء 90 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم".

وفي وقتٍ سابق، أشارت حركة حماس إلى أنها "تنتظر قائمة تضم 90 سجينا ستطلق إسرائيل سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار".



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وجاء في بيان حماس، "من المنتظر أن يسلم الاحتلال قريبا قائمة تتضمن أسماء 90 أسيراً من فئات النساء والأطفال المقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة أن "الاتفاق ينص على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل أسير مدني واحد".

من المتوقع إطلاق سراح ثلاث نساء إسرائيليات محتجزات كرهائن في غزة منذ 7 تشرين الاول 2023 هم: رومي جونين وإيميلي داماري ودورون شتاينبرشر في وقت لاحق اليوم.