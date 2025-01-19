الصليب الأحمر ينقل الأسيرات الإسرائيليات إلى جيش الاحتلال+صور

العالم – فلسطين

وتأتي هذه العملية في وقت حساس، بعد شهور من الاشتباكات والصراع في المنطقة، حيث تناقلت وسائل الإعلام مشاهد لسيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي، وهي تنقل الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر نتساريم بعد أن تم تسليمهن من قبل حركة حماس في صفقة تمت تحت إشراف دولي.



في حين قال مسؤول مشارك في العملية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لرويترز، في وقت سابق الأحد، إن فريقا من المنظمة في طريقه لاستلام أسيرات إسرائيليات من حركة حماس.



وفي وقت سابق اليوم، قال المفاوض الإسرائيلي غيرشون باسكن، لشبكة "CNN" إنه يعتقد أن حماس تواجه صعوبات في العثور على الرهائن لتسليمهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن الحركة لا تسيطر بشكل كامل على غزة.

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وأضاف باسكن: "أعتقد أن ما نراه هنا هو صعوبة في قيام حماس بالعثور على الأسماء التي كانت تنوي تقديمها، لأن قيادة حماس في الخارج لا تتمتع بالسيطرة الكاملة على غزة"، لافتًا إلى عدم قدرة حماس على التحرك بحرية بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية.



وتابع: "إنهم (حماس) بحاجة إلى التحقق من إمكانية العثور على الرهائن وأنهم على قيد الحياة، لأنهم وعدوا بأنه سيتم إطلاق سراح ثلاث رهائن أحياء، مدنيات، وليس مجندات، اليوم".



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وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان صباح اليوم الأحد إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ" حتى تتلقى" إسرائيل" قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم، مؤكدًا أن "نتنياهو أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8:30، لن يبدأ حتى تتلقى" إسرائيل" قائمة الرهائن المفرج عنهم، والتي التزمت حماس بتقديمها".







وفي سياق متصل، كانت قد أكّدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنَّ "إسرائيل ستفرج اليوم عن 78 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية و12 من القدس"، مضيفةً "مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ نقل الأسرى الفلسطينيين من معتقلاتهم إلى سجن عوفر تمهيدا لإطلاق سراحهم".



وتابعت "هآرتس"، "مصلحة السجون الإسرائيلية تحصل على أسماء 90 أسيرا فلسطينيا للحصول للإفراج عنهم اليوم".







وفي وقتٍ سابق، أشارت حركة حماس إلى أنها "تنتظر قائمة تضم 90 سجينا ستطلق "إسرائيل" سراحهم اليوم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن".



وجاء في بيان حماس، "من المنتظر أن يسلم الاحتلال قريبا قائمة تتضمن أسماء 90 أسيراً من فئات النساء والأطفال المقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار".



وأضافت الحركة أن "الاتفاق ينص على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل أسير مدني واحد".



من المتوقع إطلاق سراح ثلاث نساء إسرائيليات أسيرات في غزة منذ 7 تشرين الاول 2023 هم: رومي جونين وإيميلي داماري ودورون شتاينبرشر في وقت لاحق اليوم.