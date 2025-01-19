رغم دخول الإتفاق حيز التنفيذ.. وزير إسرائيلي: لن توقف الحرب!

العالم – فلسطين

من ناحيته، هدد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قائلاً: سنبقى جاهزين للعودة للقتال في غزة.



وقد بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، بعد 15 شهراً من صراع أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وسط توترات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.



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وتأخر التنفيذ نحو ثلاث ساعات، بعد مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحركة حماس بتقديم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم.

وبدأ آلاف الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة، رحلة العودة إلى منازلهم حاملين الخيام والملابس والمتعلقات الشخصية، بعد دخول وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس حيز التنفيذ، عقب أكثر من 15 شهراً من الحرب.

وشهدت عودة النازحين مشاهد مؤثرة رصدها صحافيون، حيث تنقل الأهالي عبر شاحنات، عربات تجرها الحمير، وعلى الأقدام، وسط مشاهد الدمار التي اجتاحت مناطق واسعة من غزة، خاصة في شمال القطاع.