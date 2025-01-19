مبعوث ترامب ينوي زيارة غزة لمتابعة اتفاق وقف النار

العالم – فلسطين

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن المصدر قوله: "إن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يخطط للتواجد "بشكل شبه دائم" في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل المشاكل التي قد تنشأ، والتي قد تؤدي حسب رأيه إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن". وفق قوله.

وبحسب المسؤول الأمريكي: "تهدف زيارة، ويتكوف إلى تعزيز الاتفاق القائم بين الجانبين، حيث يعتقد ويتكوف أن أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار الهش، ومن المتوقع أن يحتفظ ويتكوف بوجود شبه دائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لضمان استمرارية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

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وشدد المصدر على "أن زيارة غزة ستكون فرصة للمبعوث الأمريكي لمتابعة الوضع عن كثب ورصد التطورات على الأرض، قائلا إنه "من الضروري أن نكون في موقع الحدث على الفور لحل أي مشكلة قد تطرأ" بحسب تعبيره.

وقالت القناة: "إدارة ترامب لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة إعمار غزة في ظل الأوضاع الحالية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في هذه المرحلة".

جدير ذكره أن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة من المفترض أن يكون دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، لكن قوات الاحتلال تواصل القصف بذريعة عدم تسلم قائمة الأسرى، وذلك بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوقعت 46,899 شهيدا و110,725 إصابة وتدمير واسع في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.