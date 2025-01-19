بدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تحركت العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة في مدينة رفح المصرية إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة والكيان الصهيوني، استعدادا لدخولها إلى القطاع.

فيما أفادت مصادر في غزة عن وصل 10 شاحنات من المساعدات الى خانيونس جنوبي قطاع غزة. ودخلت 95 شاحنة مساعدات إلى المعبر محملة بمواد غذائية ووقود، بحسب وسائل إعلام مصرية.

كما جهزت فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، 500 شاحنة تضم مواد إغاثية وإنسانية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني.

إقرأ المزيد...الإحتلال بدأ بنقل الأسرى تمهيدا لإطلاق سراحهم

وتصطف نحو 2000 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وبضائع على الجانب المصري من معبر رفح للدخول إلى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أكد أن الاتفاق على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بينها 50 شاحنة وقود، معربا عن أمله في توجيه 300 شاحنة إلى شمال القطاع باعتبارها "منطقة منكوبة للغاية".

شاهد إيضا...تعرف على التوقيت وتفاصيل تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم!

بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.