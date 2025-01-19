معلق إسرائيلي: أصعب ما يمكن رؤيته مظاهر الفرح لدى أهالي غزة

العالم - فلسطين

أبدى معلق الشؤون العربية في قناة "i24News" الإسرائيلية، تسفي يحزقلي، امتعاضه من مظاهر الفرح لدى أهالي قطاع غزة وظهور مقاومي حماس، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، صباح اليوم الأحد.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد يحزقلي أنّ هذه المشاهد هي "أصعب ما يمكن رؤيته، وهي تتعارض تماماً مع أهداف الحرب وما تريد إسرائيل الوصول إليه في غزة"، متسائلاً: "ما الذي فعلناه خلال سنة و 3 أشهر؟".

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في هذا السياق، تابع المعلّق الإسرائيلي قائلاً: "لقد دمرنا العديد من المنازل، وضحينا بأفضل أبنائنا، وفي النهاية، وصلنا إلى الصيغ نفسها.. حماس سعيدة، والمساعدات تدخل، وقوات النخبة يعودون".

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بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسيطلق سراح 1904 أسرى فلسطينيين، منهم 737 في أول دفعة، إضافة إلى 1167 اعتقلهم الجيش خلال الحرب على قطاع غزة.