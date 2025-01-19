مراسل ’العالم’ يكشف تفاصيل مهمة عن صفقة ’طوفان الأحرار’

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا "فارس الصرفندي" أن قوائم المرحلة الاولى من الاتفاق ستتضمن أسرى مؤبدات لكن ليست بينهم اسماء لقياديين كـ (مروان البرغوثي، احمد سعدات، ابراهيم حامد، عبد الله البرغوثي، عباس السيد).. الخ، مرجحا أن يتم تحريرهم في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار الصرفندي الى أن حركة حماس قدمت اسماء قادة الفصائل في القوائم التي تم التفاوض عليها، وبان الحركة أكدت انه لن يبقى ولا اسير من أسرى المؤبدات في السجون، منوها الى أنه في المرحلة الاولى تم التفاوض على الاسماء التي سيتم الافراج عنها ومن بينهم 49 اسيرا من الاسرى الذين تم اعتقالهم بعد الافراج عنهم في صفقة وفاء الاحرار عام 2011.

شاهد أيضا.. هكذا اُجبِر الاحتلال على الاستسلام وقبولِ وقف اطلاقِ النار في غزة!

وتابع "المشكلة الان داخل الكيان، هي اين سيتم الافراج عنهم، فعلى سبيل المثال وهنا أزمة مضحكة للاحتلال، مرة يقولون اننا نريدهم في الداخل حتى يكونوا تحت اعيننا، ثم يكتشفوا بان يحيى السنوار وغيره من الذين قادوا طوفان الاقصى كانوا في الداخل، ثم يقولون انهم يريدونهم في الخارج ثم يكتشفوا أن صالح العاروري الذي كان الرقم الصعب في حركة حماس كان في الخارج، اذا اين يجب ان يكونوا؟ هذه مشكلة وهذا صراع حقيقي داخل المؤسسة الامنية الاسرائيلية، غير قادرين على تحديد اين من الممكن الافراج عن هؤلاء.

وأضاف يفترض انه هناك اتفاق مع حركة حماس على من هم الاسرى الذين سيكونون خارج الاراضي الفلسطينية ومن هم الاسرى الذين سيتم اخلاء سبيلهم في داخل الاراضي الفلسطينية، حتى يوم امس على سبيل المثال اسرى صفقة وفاء الاحرار كانوا يقولون انهم على الاغلب سيتم الافراج عنهم داخل الاراضي الفلسطينية ثم جاءت انباء انه سيتم الافراج عنهم خارج الاراضي الفلسطينية، العام عاد الحديث على انه سيتم الافراج عنهم داخل الاراضي الفلسطينية، كل هذا مرهون بالوقت وبالساعات المقبلة حتى نعرف من سيتم الافراج عنه في الداخل ومن سيتم الافراج عنهم بالخارج.

شاهد أيضا.. أهالي غزة: نعود نعمرها مثلما بنيناها أولا

وأشار مراسلنا ان الاهم في الصفقة هو لن تبقى ولا اسيرة واحدة في داخل السجون الاسرائيلية ابتداء من اليوم، سيتم الافراج عن كل الاسيرات الفلسطينيات وهذه للمرة الثانية التي يتم تبييض السجون الاسرائيلية من الاسيرات الفلسطينيات.

ونشر مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة معلومات حول عدد وأحكام وانتماءات الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم ضمن ما أطلق عليها صفقة "طوفان الأحرار" في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المكتب في بيان له إن عدد الأسرى المتوقع الإفراج عنهم يبلغ 1737 أسيرا، منهم 296 محكومون بالسجن المؤبد.

وأوضح المكتب أن قائمة الأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى غزة والخارج تشمل 189 أسيرا، بالإضافة إلى 47 من محرري صفقة وفاء الأحرار (2011)، ليكون المجموع الكلي 236 أسيرا.