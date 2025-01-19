هكذا اُجبِر الاحتلال على الاستسلام وقبولِ وقف اطلاقِ النار في غزة!

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المقاومة فرضت على الكيان الإسرائيلي ما حددته منذ اليوم الأول من العدوان رغم الخسائر تأكيد جاء على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مشيرا إلى أن المعركة المتبقية أمام المقاومة هي الجبهة الداخلية، وقد تكون أكثر أهمية من قتال العدو.

النخالة لفت في كلمة إلى أن المقاومة ستكمل في المرحلة الثانية تحرير الأسرى، وسيخرج جيش الاحتلال من القطاع. مؤكدا أن المقاومة ستخرج من هذه المعركة أكثر تمسكا بحقها بالحياة وحق شعبها في وطنه، كما ستخرج وسلاحها في يدها.

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فكيان الإحتلال اجبر على الاستسلام وقبول وقف اطلاق النار في قطاع غزة.. الكلام لوزيرالخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أكد خلال اتصال هاتفي مع النخالة، على موقف طهران الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي.

في السياق أشار مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية للشؤون التنسيقية العميد 'محمد رضا نقدي' إلى ان وقف إطلاق النار في قطاع غزة يظهر هزيمة كيان الاحتلال الصهيوني وداعميه عسكريا معتبرا أن عملية طوفان الاقصى حطمت حلم هذا الكيان الغاصب ودمرت كل مخططاته على الرغم من انه استخدم كل اساليب الشر والترهيب.

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وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ان المقاومين والشعب الفلسطيني افشلوا مخطط “إسرائيل” الكبير معتبرا أن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد.